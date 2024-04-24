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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili "Önümüzdeki hafta kabine toplantısı olursa orada açıklanmış olacak. Biz rakamda uzlaştık zaten." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili "Önümüzdeki hafta kabine toplantısı olursa orada açıklanmış olacak. Biz rakamda uzlaştık zaten." açıklamasını yaptı.

Bakan Tekin "2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

2 Haziran LGS takviminde bir değişiklik olmayacağını söyleyen Bakan Tekin, "Seçimlerin yenileneceği ilçelerde YSK ile ortak biçimde sınav takvimimize ve güvenlik tedbirlerine uygun şekilde sınavı yapabiliriz. Hiçbir sıkıntımız yok." dedi.

Etiketler öğretmen atama öğretmen atamaları
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