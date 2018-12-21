Milli Piyango bileti alırken dikkat! Tuzağa düşmeyin !

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geçmiş yıllarda yaşanan sahte bilet tuzağına kanmamak için özellikle piyango biletlerinin damgalı ve kaşeli olmasına dikkat edilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken yazılı açıklamasında, Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini 70 milyon lira olarak tespit ettiği yılbaşı özel çekilişi biletlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.



Yılbaşı piyango biletlerine talep artınca korsan piyango satıcılarının da ortaya çıktığına dikkati çeken Palandöken, vatandaşları sahte biletler konusunda uyardı.

Palandöken, yılbaşı bileti alırken dikkatli davranmak gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"Geçmiş yıllarda yaşanan sahte bilet tuzağına kanmamak için özellikle biletlerin damgalı ve kaşeli olmasına dikkat edilmeli. Bayinin yakasında Milli Piyango İdaresi Bayilik Ruhsatını kontrol etmeli. Oda kaydı olmayan, ruhsatsız, korsan diye tabir edilen ve sadece yılbaşı bilet satışlarında ortaya çıkan satıcılara itibar edilmemeli."

Milli Piyango çekilişinde tartışma yaratan video

Tartışmalı Milli Piyango çekilişi hakkında açıklama