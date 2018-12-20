Tartışmalı Milli Piyango çekilişi hakkında açıklama

9 Ekim tarihli Milli Piyango çekilişinde amorti numaralarının belirlenmesi tartışma konusu oldu. Bugün sosyal medyada çok konuşulan olan görüntünün ardından Milli Piyango'dan açıklama geldi.

9 Ekim 2018 tarihli Milli Piyango çekilişinin görüntüsü sosyal medyada tartışma konusu oldu. İlk amorti numarasının belirlenmesinin ardından ikinci numaranın çekilişi esnasında ilginç bir an yaşandı.

MODERATÖR DÜĞMEYE BASMADAN TOP DÜŞTÜ

İlk amorti numarasının "4" olarak belirlenmesinin ardından sıra ikinci numaranın belirlenmesine geldi. Çekiliş heyeti butona basmadan "6" numaralı topun küreden çıkması ise herkesi şaşırttı.

Daha sonra ise çekiliş heyetinden görevli moderatör, duruma müdahale etti ve butona basmadığı halde topun düştüğünü söyleyerek çekiliş tekrar gerçekleştirdi. Tekrarlanan çekilişte amorti numarası yine 6 çıktı.

Milli Piyango çekilişinde tartışma yaratan video

Çekilişin gerçekleştiği kürenin arkasında duran bir kişi ise tartışma konusu oldu. Sosyal medyada bu durum ise oldukça tartışıldı. 9 Ekim'de gerçekleşen bu çekilişin görüntüleri internette hızla yayıldı.

MİLLİ PİYANGO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili, Milli Piyango resmi sitesinden bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

9 Ekim 2018 tarihli Milli Piyango Çekilişi ile ilgili olarak bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılması zarureti ortaya çıkmıştır:

İdaremiz tarafından düzenlenen şans oyunlarına ait çekilişler halkımıza ve medyaya açık olarak çekiliş heyeti tarafından ve noter gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Çekilişlerin tamamı www.millipiyango.gov.tr adresinden canlı olarak yayınlanmaktadır.

İdaremizce düzenlenen tüm çekilişlerden önce, Çekiliş Heyeti ve Noter huzurunda teknik personel tarafından çekiliş kürelerinin kontrol ve testleri yapılmaktadır. Çekiliş küreleri ile ilgilenen teknik personel çekiliş esnasında küreler ile ilgili herhangi bir sorun veya arıza olduğunda anında müdahale edilebilmesi amacıyla arkada hazır bulunmaktadır.

Bahse konu 9 Ekim 2018 tarihli Milli Piyango Çekilişinde de kürelerin kontrolü ve testleri yapılarak canlı yayın çekilişine geçilmiştir.

Çekiliş esnasında top düşürme sepetini açan bobin arızasından kaynaklanan bir sorun nedeniyle butona basılmadan ikinci amorti küresinden düşen numaralı top Çekiliş Heyeti ve Noter tarafından iptal edilmiş, küre içerisine tekrar atılarak çekilişe devam edilmiştir. Aynı numaralı topun tekrar düşmesi tamamen tesadüfen gerçekleşmiş ve çekilişimiz sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.