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Milli Saraylar belediye müzelerini devralabilecek

Milli Saraylar belediye müzelerini devralabilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte artık Milli Saraylar belediye müzelerini devralabilecek.

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Saraylar Dairesi Başkanlığı’nın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabilmesinin önü açıldı. Devir Cumhurbaşkanının onayına bağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamede şu ifadelere yer verildi:

“Milli Sarayla İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4’üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Etiketler milli saraylar karar belediye müzeleri recep tayyip erdoğan
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