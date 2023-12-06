Milyonlarca emekli seyyanen zam istiyor: İnsanlar açlıktan ölsün mü?

Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zammı beklerken emekli dernekleri, "TÜİK var olan enflasyonu yanlış ölçüyor. Enflasyona göre zam sözü rafa kalkmalı. 5 bin 500 TL olan kök aylıklara seyyanen zam yapılmalı" ifadelerini kullandı.

İktidarda yılbaşında ücretlere yapılacak zam için mesai başlarken milyonlarca emeklide “kök aylık” tedirginliği başladı. Emekli dernekleri, iktidarın zammı kök aylıkların yanı sıra hazine tarafından tamamlanan kısma da yansıtmasını istiyor.

Türkiye’de kök aylık olarak bilinen en düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL. Geçen yıldan bu yana Hazine’nin desteğiyle bu rakam 7 bin 500 TL’ye tamamlanıyor. Eğer yılbaşında yapılacak zam sadece kök aylıklarla sınırlı kalırsa 7 bin 500 TL alan milyonlarca emekli ya hiç zam alamayacak ya da yüzde 10-20 gibi zamlarla açlığa mahkûm olacak.

Emekli maaşlarındaki bu tehlikeyi değerlendiren Prof. Dr. Aziz Çelik sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“2023 son 6 aylık enflasyonunun yüzde 38-40 civarında olacağı neredeyse net. Bu durumda hükümetin seçim nedeniyle bunun biraz üzerine çıkacağı söylenebilir. Memur, işçi ve esnaf emekli aylıklarının yüzde 50 oranında artacağını varsayalım. Böyle olsa bile artış sistemi nedeniyle bazı emekliler yüzde sıfır, yüzde 10, yüzde 20 veya yüzde 33 gibi çok daha düşük zam alabilir. Bunun nedeni zamların fiilen ele geçen en düşük aylığa değil kök aylıklara yapılmasıdır. En düşük emekli aylığı 10 bin TL’ye tamamlanırsa (yüzde 33 artış) emeklilerin ezici çoğunluğu yüzde 50 değil yüzde 33 zam almış olur.”

‘AÇLIKTAN ÖLECEĞİZ’

İktidarın emeklileri eve hapsettiğini söyleyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emekliler Federasyonu Kurucusu Gönül Boran ise kök aylıkların yanı sıra hedeflenen enflasyona göre zam söylemlerine de tepki gösterdi. Kök aylıklara en az 10 bin TL seyyanen zam yapılması gerektiğini söyleyen Boran, “Bunun yanı sıra hedeflenen enflasyona göre zam sözü rafa kalkmalıdır. TÜİK zaten var olan enflasyonu yanlış ölçüyor. Sokakta yüzde 200 enflasyonla boğuşurken sizin yüzde 40-50 enflasyon hedeflerinize göre yaşayamayız” diye konuştu.

Federasyonun başkanı Arzu Lastikçi ise bütçe açığını kapatmak için emeklilerin gözden çıkarıldığını söyleyerek “Siz hedefinizi tutturacaksınız diye insanlar açlıktan ölsün mü?” dedi.

Cumhuriyet