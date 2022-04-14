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Milyonlarca şeker hastasına müjde! Türkiye'de üretilecek!

Milyonlarca şeker hastasına müjde! Türkiye'de üretilecek!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insülinin de artık Türkiye'de üretileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, diyabet hastaları için hayati öneme sahip, yerli insülin üretimi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK), firmalara çağrıda bulunduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsülin Türkiye'de üretilecek. Kronik bir hastalık olan diyabette hayati öneme sahip insülinin yerli üretimi için harekete geçtik. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu firmalara çağrıda bulundu. Kendi Kovid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra insülinin yerlileşmesinde." ifadelerini kullandı. 

 

Etiketler insülin ilaç iğne fahrettin koca
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