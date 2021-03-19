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Minibüste akılalmaz görüntüler! Yolcular dışarı taştı

Bursa'nın ayakta taşıdığı yolcuları, açık olan kapısından dışarı taşar şekilde seyir halindeki minibüsün şoförü ceza yemekten kaçamadı.

Bursa’da Santral Garaj ile Cumalızık arasında yolcu taşıyan 16 M 1605 plakalı minibüsün şoförü, koronavirüs pandemisinde alınan tedbirleri hiçe sayarak, normal kapasitesinin yaklaşık iki katı yolcu aldı.

Dolan minibüste, kendilerine yer bulmakta güçlük çeken 3 yolcu ise, minibüsün dışına taştı. 3 yolcu, açık olan kapıya tutunurken, minibüs sürücüsü ise yolcuların canlarını hiçe sayarak bir süre bu şekilde yolculuğuna devam etti. Minibüsten 28 kişinin bulunduğu öğrenildi. O anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

 Görüntülerin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Minibüsü Cumalıkızık Minibüs Durağı’nda park edilmiş halde bulan ekipler, sürücüye trafiği tehlikeye sokmak ve haddinden fazla yolcu taşımak suçlarından 854 lira para cezası kesti.

Etiketler minibüs şoför ceza
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