MİT ve TSK'dan teröristlere bir darbe daha
Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:
Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
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