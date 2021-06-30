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MİT ve TSK'dan teröristlere bir darbe daha

MİT ve TSK'dan teröristlere bir darbe daha

Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyonuMİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyonuGüncel

 

 

Etiketler MİT TSK terörsit ırak
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