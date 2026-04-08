  1. Anasayfa
  2. Güncel
  MİT'ten Orta Doğu'daki ateşkese büyük katkı

Güncelleme:

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın durdurulmasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kritik bir rol oynadı. MİT, 13'ten fazla ülkeyle yürüttüğü diplomasiyle ateşkesin mimarlarından biri oldu.

Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta ilan edilen ateşkesin perde arkasında Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) etkin çalışmaları yer aldı. MİT, her iki tarafla da görüşebilen nadir kurumlardan biri olarak, çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşmesini önlemek için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

MİT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta ateşkesi kolaylaştırmak ve çatışmaların tırmanmasını önlemek için arka planda kurumlarla eşgüdüm halinde aktif ve etkin bir çaba gösterdi. Bu bağlamda, MİT Başkanlığı başlangıçta çatışmaların önlenmesi için tüm taraflarla temaslarda bulundu. Hem ABD-İsrail bloğu hem de İran ile konuşabilen bir istihbarat teşkilatı olarak; çatışmanın yayılmasının ve tırmanmasının önlenmesi, taraflar arasında iletişim kanallarının açık tutulması ve yanlış anlaşılmaların önlenmesi, krizin tırmanmasını önleyecek mesajların iletilmesi, çatışmanın durdurulmasına yönelik çıkış yollarının belirlenmesinde önemli roller üstlendi.

Bu süreçte, MİT Başkanlığı ABD, İran, Irak, Pakistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya başta olmak üzere çok sayıda ülkeyle temas yürüttü. MİT Başkanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu dahil İranlı muhataplarıyla süregelen irtibat kanallarını da bu dönemde kullanarak, çatışmanın durdurulmasına dair öneri ve mesajlarını sürekli bir şekilde iletti. Ayrıca çatışma bölgelerinden diğer ülkelerin tahliye ve insani amaçlı isteklerine de yardımcı oldu.

MİT Başkanlığı, çatışmaların durdurulmasına yönelik girişimlerin yanı sıra İran'daki kriz durumunun Terörsüz Türkiye sürecini olumsuz yönde etkilememesi ve İran içerisinde etnik bir çatışmanın engellenmesi amacıyla aktif çalışmalar yürüttü. Son olarak, bölgede yaşanan karışıklıklardan istifadeyle Türkiye'de gerçekleştirilebilecek casusluk faaliyetlerine karşı da sıkı önlemler alındı. 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Etiketler mit Milli İstihbarat Teşkilatı abd iran savaşı ateşkesin diplomasi
