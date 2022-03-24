Motorine bir büyük zam daha

Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş sonrasında zam üstüne zam gelen akaryakıt pompa fiyatlarına bugün bir zam daha geliyor...

Akaryakıt fiyatlarındaki bitmek bilmeyen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Bugün motorine büyük bir zammın daha geleceği belirtildi.

Alınan bilgiye göre bu gece motorine gelecek zammın 1 TL 37 kuruş olacağı öğrenildi.

Petrol fiyatlarının ve dolar kurunun artması, akaryakıtta zam olarak yurttaşa yansımaya devam ediyor. Dün, benzine 1 lira 68 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam gelmişti. Zam sonrası motorinin litre fiyatı 22 Türk Lirası'nı geçerken, benzinin litre fiyatı ise 20 liraya dayanmıştı.

Kuruş kuruş indirim gelmişti

Benzin ve motorine Mart ayı içerisinde gelen zamların ardından, 3 gün üst süte indirim gelmişti. Motorin fiyatları için 15 Mart'ta gelen gelen 2,38 TL indirimin ardından, 16 Mart'ta motorin fiyatları için 93 kuruş, benzin fiyatı ise 1,76 TL yeni indirim yapıldı. 18 Mart'ta ise benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi.

Petrol fiyatlarında artış sürüyor

Mart ayının ortasında 95 dolar seviyesine kadar gerileyen Brent petrol fiyatları, hemen ardından başladığı yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Brent Petrol, 24 Mart Perşembe sabahında spot piyasada 121 dolarlık fiyatla işlem görüyor.

Rusya'nın salı günü fırtına kaynaklı hasarların giderilmesi için Hazar Boru Hattı'ndan yapılan petrol akışında günlük 1 milyon varil kesintiye gidileceğini açıklamasının ardından, akış dün tamamen durduruldu. Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle uluslararası piyasalarda daralan arzın, son gelişmelerle daha da sekteye uğrayacağı endişeleriyle petrol fiyatları 120 doları aştı.