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  3. Durmuyor, bitmiyor! Akaryakıta bir dev zam daha

Motorine bir dev zam daha geliyor

Motorine bir dev zam daha geliyor
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Seçimlerin ardından zam üstüne zam yağan akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden dev bir zam geliyor. Seçimlerden bu güne kadar zam üstüne zamla katlanarak artan akaryakıt fiyatlarında motorine 1 TL 45 Kuruşluk bir zam daha yolda... İşte yeni zammın pompaya yansıyacağı tarih ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

 Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin artırılmasına ilişkin kararın ardından rekor seviyeye yükselen benzin, motorin ve LPG'de zam yağmuru tüm hızıyla sürüyor. Benzine ve motorine Temmuz ayı başında yapılan zamların ardından 17 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. Bu vergi zamlarının ardından rekor seviyelere ulaşan benzin ve motorinde yeni zamlar da peş peşe gelmiş ve motorine 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruşluk bir zam daha yapılmıştı. Yeni hafta da akaryakıtta zamla başladı. Benzine 25 Temmuz Salı günü 2 TL daha zam gelmişti. Dün de LPG'ye zam geldi. Motorin ve benzine yağmur gibi yağan zamlardan LPG de nasibini aldı. Dün ( 26 Temmuz Çarşamba ) itibariyle LPG olarak bilinen oto gazın litre fiyatı 24 kuruş zamlandı.

Ancak zamlar bitmedi, bitmiyor... Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorin grubunda bu gece yarısından sonra ( 28 Temmuz Cuma itibariyle ) 1.45 TL daha zam geliyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 16 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 15 lira 35 kuruş zam gelmiş oldu.

Güncel akaryakıt fiyatları
 
27 Temmuz Perşembe günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
 
Adana
Benzin fiyatı: 37,05 TL
Motorin fiyatı: 34,84 TL
LPG fiyatı: 13,93 TL 

Adıyaman
Benzin fiyatı: 37 TL
Motorin fiyatı: 34,85 TL
LPG fiyatı: 14,16 TL 

Ankara
Benzin fiyatı: 36,58 TL
Motorin fiyatı: 34,38 TL
LPG fiyatı: 14,53 TL 

Antalya
Benzin fiyatı: 37,23 TL
Motorin fiyatı: 35,11 TL
LPG fiyatı: 14,49 TL 

Aydın
Benzin fiyatı: 36,76 TL 
Motorin fiyatı: 34,60 TL
LPG fiyatı: 14,28 TL

Balıkesir
Benzin fiyatı: 36,79 TL 
Motorin fiyatı: 34,72 TL
LPG fiyatı: 14,16 TL

Diyarbakır
Benzin fiyatı: 37,26 TL
Motorin fiyatı: 35,073 TL
LPG fiyatı: 14 TL 

Edirne
Benzin fiyatı: 36,70 TL
Motorin fiyatı: 34,64 TL
LPG fiyatı: 14,26 TL 

Hatay
Benzin fiyatı: 36,89 TL
Motorin fiyatı: 34,75 TL
LPG fiyatı: 13,90 TL 

İstanbul
Benzin fiyatı: 36,08 TL
Motorin fiyatı: 33,86 TL 
LPG fiyatı: 14,49 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 36,69TL 
Motorin fiyatı: 34,59 TL
LPG fiyatı: 14,31 TL

Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 37,01 TL 
Motorin fiyatı: 34,87 TL
LPG fiyatı: 14,06 TL

Kars
Benzin fiyatı: 37,06 TL 
Motorin fiyatı: 35,03 TL
LPG fiyatı: 14,41 TL

Muğla
Benzin fiyatı: 36,84 TL 
Motorin fiyatı: 34,73 TL
LPG fiyatı: 14,34 TL

Sivas
Benzin fiyatı: 37,01 TL 
Motorin fiyatı: 34,91 TL
LPG fiyatı: 14,54 TL

Trabzon
Benzin fiyatı: 36,83 TL 
Motorin fiyatı: 34,77 TL
LPG fiyatı: 14,28 TL

Yılbaşında ve seçim öncesinde benzin ve motorin kaç paraydı ?

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 13 lira 80 kuruş zam geldi. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

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