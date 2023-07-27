Motorine bir dev zam daha geliyor

Seçimlerin ardından zam üstüne zam yağan akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden dev bir zam geliyor. Seçimlerden bu güne kadar zam üstüne zamla katlanarak artan akaryakıt fiyatlarında motorine 1 TL 45 Kuruşluk bir zam daha yolda... İşte yeni zammın pompaya yansıyacağı tarih ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin artırılmasına ilişkin kararın ardından rekor seviyeye yükselen benzin, motorin ve LPG'de zam yağmuru tüm hızıyla sürüyor. Benzine ve motorine Temmuz ayı başında yapılan zamların ardından 17 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. Bu vergi zamlarının ardından rekor seviyelere ulaşan benzin ve motorinde yeni zamlar da peş peşe gelmiş ve motorine 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruşluk bir zam daha yapılmıştı. Yeni hafta da akaryakıtta zamla başladı. Benzine 25 Temmuz Salı günü 2 TL daha zam gelmişti. Dün de LPG'ye zam geldi. Motorin ve benzine yağmur gibi yağan zamlardan LPG de nasibini aldı. Dün ( 26 Temmuz Çarşamba ) itibariyle LPG olarak bilinen oto gazın litre fiyatı 24 kuruş zamlandı.

Ancak zamlar bitmedi, bitmiyor... Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorin grubunda bu gece yarısından sonra ( 28 Temmuz Cuma itibariyle ) 1.45 TL daha zam geliyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 16 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 15 lira 35 kuruş zam gelmiş oldu.

Güncel akaryakıt fiyatları



27 Temmuz Perşembe günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:



Adana

Benzin fiyatı: 37,05 TL

Motorin fiyatı: 34,84 TL

LPG fiyatı: 13,93 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 37 TL

Motorin fiyatı: 34,85 TL

LPG fiyatı: 14,16 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 36,58 TL

Motorin fiyatı: 34,38 TL

LPG fiyatı: 14,53 TL



Antalya

Benzin fiyatı: 37,23 TL

Motorin fiyatı: 35,11 TL

LPG fiyatı: 14,49 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 36,76 TL

Motorin fiyatı: 34,60 TL

LPG fiyatı: 14,28 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 36,79 TL

Motorin fiyatı: 34,72 TL

LPG fiyatı: 14,16 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 37,26 TL

Motorin fiyatı: 35,073 TL

LPG fiyatı: 14 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 36,70 TL

Motorin fiyatı: 34,64 TL

LPG fiyatı: 14,26 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 36,89 TL

Motorin fiyatı: 34,75 TL

LPG fiyatı: 13,90 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 36,08 TL

Motorin fiyatı: 33,86 TL

LPG fiyatı: 14,49 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 36,69TL

Motorin fiyatı: 34,59 TL

LPG fiyatı: 14,31 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 37,01 TL

Motorin fiyatı: 34,87 TL

LPG fiyatı: 14,06 TL

Kars

Benzin fiyatı: 37,06 TL

Motorin fiyatı: 35,03 TL

LPG fiyatı: 14,41 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 36,84 TL

Motorin fiyatı: 34,73 TL

LPG fiyatı: 14,34 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 37,01 TL

Motorin fiyatı: 34,91 TL

LPG fiyatı: 14,54 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 36,83 TL

Motorin fiyatı: 34,77 TL

LPG fiyatı: 14,28 TL

Yılbaşında ve seçim öncesinde benzin ve motorin kaç paraydı ?

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 13 lira 80 kuruş zam geldi. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.



