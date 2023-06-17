Motorine bir dev zam daha!

Seçimlerin ardından seçim öncesi gibi zamlar yağmur gibi yağmaya devam ederken akaryakıt fiyatlarına hafta içi gelen "döviz kuru düzeltme zammı"nın ardından yeni hafta da dev bir zamla başlayacak... İşte beklenen zam oranı ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Bir yandan rekor üstüne rekor kıran döviz kurları, diğer yandan yükselen petrol fiyatları benzin ve motorinde pompaya zam yağmuru olup yağmaya devam ederken, akaryakıt fiyatları neredeyse her gün değişiyor.

Cumhuriyet tarihinin zirvesine yükselen benzin, motorin ve LPG fiyatlarına önceki hafta gelen dev zamla akaryakıt fiyatları bir kez daha yükselmişti.

Son olarak da bu hafta içerisinde kur farkı zammıyla birlikte akaryakıtta fiyatlar araç sahiplerini isyan ettirmişti.

Ancak zamlar devam edecek... Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 20 Haziran Salı günü itibariyle motorinin litre fiyatına 1,64 TL'lik yeni bir zam gelmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı'ndan önce motorine gelen bu zammın ardından benzin ve LPG'nin litre fiyatına da zam gelmesi bekleniyor.

Dolar ve brent petrol fiyatları

Hatırlanacağı gibi seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar 23,75 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu bir kez daha kırmıştı. Dolar gibi yurt içi piyasalarda yükselişini sürdüren Euro/TL ise tarihinde ilk kez 26 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu yeniledi. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı da haftanın son işlem gününde 76,31 Dolar'dan işlem görmüştü.

İşte 17 Haziran Cumartesi günü itibariyle güncel akaryakıt fiyatları:

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de 16Haziran Cuma günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

Adana Benzin fiyatı: 24,81 TL

Motorin fiyatı: 22,96 TL

LPG fiyatı: 10,64 TL Ankara Benzin fiyatı: 24,44 TL

Motorin fiyatı: 22,58 TL

LPG fiyatı: 11,23 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 24,44 TL

Motorin fiyatı: 23,58TL

LPG fiyatı: 11,23 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 24,65 TL

Motorin fiyatı: 22,89 TL

LPG fiyatı: 10,86 TL



Diyarbakır

Benzin fiyatı: 25,12 TL

Motorin fiyatı: 23,27TL

LPG fiyatı: 10,51 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 24,03 TL

Motorin fiyatı: 22,17 TL

LPG fiyatı: 11,19 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 24,51 TL

Motorin fiyatı: 22,75 TL

LPG fiyatı: 11,01 TL

Kars

Benzin fiyatı: 24,84 TL

Motorin fiyatı: 23,16 TL

LPG fiyatı: 10,91 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 24,79 TL

Motorin fiyatı: 23,08 TL

LPG fiyatı: 11,21 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 24,66 TL

Motorin fiyatı: 22,96 TL

LPG fiyatı: 10,98 TL

EPGİS zam ve indirimleri artık neden açıklamıyor ?

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.