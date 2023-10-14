Motorine büyük zam geliyor! Bir depoda 100 TL fark edecek

İsrail-Filistin çatışması sonrası brent petrolün 90 doları aşmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına yeni zam göründü.

İsrail ve Filistin arasında çıkan çatışmaların ardından brent petrol fiyatları yükselişe geçti. Çatışmaların bölgeye genişleyeceği endişesiyle brent petrolün varil fiyatı, 90 doların üzerinde işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki artış sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakın takibe aldı.

MOTORİNE 2 LİRA 23 KURUŞ ZAM



Hem kur hem de petroldeki yükseliş nedeniyle akaryakıtta fiyat artışı kaçınılmaz oldu.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 16 Ekim Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam bekleniyor.



DEPODA 100 LİRA OYNAYACAK

Bu zamla birlikte araçların çoğunda bulunan 45 litrelik depo artık 100 lira daha pahalıya doluyor olacak.,

Benzin fiyatlarında ise henüz fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

14 Ekim Cumartesi itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Adana

Benzin fiyatı: 34,65 TL

Motorin fiyatı: 38,36 TL

LPG fiyatı: 18,33 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 34,68 TL

Motorin fiyatı: 38,44 TL

LPG fiyatı: 18,56 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 34,24 TL

Motorin fiyatı: 37,95 TL

LPG fiyatı: 18,93 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 34,79 TL

Motorin fiyatı: 38,62 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 34,43 TL

Motorin fiyatı: 38,18 TL

LPG fiyatı: 18,68 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 34,47 TL

Motorin fiyatı: 38,26 TL

LPG fiyatı: 18,66 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 34,90 TL

Motorin fiyatı: 38,66 TL

LPG fiyatı: 18,40 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 34,33 TL

Motorin fiyatı: 38,22 TL

LPG fiyatı: 18,46 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 34,55 TL

Motorin fiyatı: 38,31 TL

LPG fiyatı: 18,20 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 33,59 TL

Motorin fiyatı: 37,35 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 34,36 TL

Motorin fiyatı: 38,12 TL

LPG fiyatı: 18,71 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 34,68 TL

Motorin fiyatı: 38,43 TL

LPG fiyatı: 18,36 TL

Kars

Benzin fiyatı: 34,76 TL

Motorin fiyatı: 38,57 TL

LPG fiyatı: 18,81 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 34,49 TL

Motorin fiyatı: 38,22 TL

LPG fiyatı: 18,75 TL

Rize

Benzin fiyatı: 34,53 TL

Motorin fiyatı: 38,37 TL

LPG fiyatı: 19,10 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 34,67 TL

Motorin fiyatı: 38,48 TL

LPG fiyatı: 19,15 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 34,48 TL

Motorin fiyatı: 38,36 TL

LPG fiyatı: 18,78 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor