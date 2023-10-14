Motorine büyük zam geliyor! Bir depoda 100 TL fark edecek
İsrail-Filistin çatışması sonrası brent petrolün 90 doları aşmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına yeni zam göründü.
İsrail ve Filistin arasında çıkan çatışmaların ardından brent petrol fiyatları yükselişe geçti. Çatışmaların bölgeye genişleyeceği endişesiyle brent petrolün varil fiyatı, 90 doların üzerinde işlem görüyor.
Petrol fiyatlarındaki artış sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakın takibe aldı.
MOTORİNE 2 LİRA 23 KURUŞ ZAM
Hem kur hem de petroldeki yükseliş nedeniyle akaryakıtta fiyat artışı kaçınılmaz oldu.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 16 Ekim Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam bekleniyor.
DEPODA 100 LİRA OYNAYACAK
Bu zamla birlikte araçların çoğunda bulunan 45 litrelik depo artık 100 lira daha pahalıya doluyor olacak.,
Benzin fiyatlarında ise henüz fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
14 Ekim Cumartesi itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
Adana
Benzin fiyatı: 34,65 TL
Motorin fiyatı: 38,36 TL
LPG fiyatı: 18,33 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 34,68 TL
Motorin fiyatı: 38,44 TL
LPG fiyatı: 18,56 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 34,24 TL
Motorin fiyatı: 37,95 TL
LPG fiyatı: 18,93 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 34,79 TL
Motorin fiyatı: 38,62 TL
LPG fiyatı: 18,89 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 34,43 TL
Motorin fiyatı: 38,18 TL
LPG fiyatı: 18,68 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 34,47 TL
Motorin fiyatı: 38,26 TL
LPG fiyatı: 18,66 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 34,90 TL
Motorin fiyatı: 38,66 TL
LPG fiyatı: 18,40 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 34,33 TL
Motorin fiyatı: 38,22 TL
LPG fiyatı: 18,46 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 34,55 TL
Motorin fiyatı: 38,31 TL
LPG fiyatı: 18,20 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 33,59 TL
Motorin fiyatı: 37,35 TL
LPG fiyatı: 18,89 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 34,36 TL
Motorin fiyatı: 38,12 TL
LPG fiyatı: 18,71 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 34,68 TL
Motorin fiyatı: 38,43 TL
LPG fiyatı: 18,36 TL
Kars
Benzin fiyatı: 34,76 TL
Motorin fiyatı: 38,57 TL
LPG fiyatı: 18,81 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 34,49 TL
Motorin fiyatı: 38,22 TL
LPG fiyatı: 18,75 TL
Rize
Benzin fiyatı: 34,53 TL
Motorin fiyatı: 38,37 TL
LPG fiyatı: 19,10 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 34,67 TL
Motorin fiyatı: 38,48 TL
LPG fiyatı: 19,15 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 34,48 TL
Motorin fiyatı: 38,36 TL
LPG fiyatı: 18,78 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
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