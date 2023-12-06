Motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmayla değişiklik gösteren akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor.

ABD'nin rekor seviyeye yakın petrol ihracatının, OPEC+'nın planladığı üretim kesintilerini karşılayıp karşılayamayacağına dair şüphelerle arz fazlası endişeleri güçlenmeye devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı dün düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak yüzde 1,3 azalışla günü 77,2 dolardan tamamladı. Şu sıralarda ise önceki kapanışının hemen üzerinde seyrediyor.

MOTORİNE İNDİRİM

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte motorine indirim göründü.



Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 7 Aralık Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin ve LPG'de ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İNDİRİM SONRASI MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 37,61 TL'den 36.31 liraya, Ankara'da 38,24 liradan 36,94 liraya, İzmir'de ise 38,49 liradan 37.19 liraya gerileyecek.

ÖTV ZAMMI YOLDA

Ancak araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürecek. Ocak ayında akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı gelecek. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yeni yılda akaryakıttan alınan ÖTV tutarına en az yüzde 25 zam yapılacağını söyledi. Bingöl, ''Bu artış da bu ürünlerin satış fiyatına zam olarak yansıyacaktır'' dedi.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

6 Aralık Çarşamba günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Ankara

Benzin fiyatı: 35,28 TL

Motorin fiyatı: 38,24 TL

LPG fiyatı: 18,93 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 34,57 TL

Motorin fiyatı: 37,61 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35,42 TL

Motorin fiyatı: 38,49 TL

LPG fiyatı: 18,71 TL

Adana

Benzin fiyatı: 35,74 TL

Motorin fiyatı: 38,76 TL

LPG fiyatı: 18,33 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 35,76 TL

Motorin fiyatı: 38,81 TL

LPG fiyatı: 18,56 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 35,89 TL

Motorin fiyatı: 38,94 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 35,48 TL

Motorin fiyatı: 38,51 TL

LPG fiyatı: 18,76 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 35,50 TL

Motorin fiyatı: 38,59 TL

LPG fiyatı: 18,78 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 35,96 TL

Motorin fiyatı: 38,92 TL

LPG fiyatı: 18,40 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 35,40 TL

Motorin fiyatı: 38,49 TL

LPG fiyatı: 18,46 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 35,58 TL

Motorin fiyatı: 38,61 TL

LPG fiyatı: 18,20 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 35,74 TL

Motorin fiyatı: 38,79 TL

LPG fiyatı: 18,36 TL

Kars

Benzin fiyatı: 35,85 TL

Motorin fiyatı: 38,90 TL

LPG fiyatı: 18,81 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 35,58 TL

Motorin fiyatı: 38,61 TL

LPG fiyatı: 18,75 TL

Rize

Benzin fiyatı: 35,62 TL

Motorin fiyatı: 38,67 TL

LPG fiyatı: 19,10 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 35,71 TL

Motorin fiyatı: 38,82 TL

LPG fiyatı: 19,15 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 35,59 TL

Motorin fiyatı: 38,66 TL

LPG fiyatı: 18,78 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor