Motorine indirim geliyor
Brent petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor.
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmayla değişiklik gösteren akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor.
ABD'nin rekor seviyeye yakın petrol ihracatının, OPEC+'nın planladığı üretim kesintilerini karşılayıp karşılayamayacağına dair şüphelerle arz fazlası endişeleri güçlenmeye devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı dün düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak yüzde 1,3 azalışla günü 77,2 dolardan tamamladı. Şu sıralarda ise önceki kapanışının hemen üzerinde seyrediyor.
MOTORİNE İNDİRİM
Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte motorine indirim göründü.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 7 Aralık Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş indirim bekleniyor.
Benzin ve LPG'de ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
İNDİRİM SONRASI MOTORİN FİYATLARI
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 37,61 TL'den 36.31 liraya, Ankara'da 38,24 liradan 36,94 liraya, İzmir'de ise 38,49 liradan 37.19 liraya gerileyecek.
ÖTV ZAMMI YOLDA
Ancak araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürecek. Ocak ayında akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı gelecek. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yeni yılda akaryakıttan alınan ÖTV tutarına en az yüzde 25 zam yapılacağını söyledi. Bingöl, ''Bu artış da bu ürünlerin satış fiyatına zam olarak yansıyacaktır'' dedi.
GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
6 Aralık Çarşamba günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
Ankara
Benzin fiyatı: 35,28 TL
Motorin fiyatı: 38,24 TL
LPG fiyatı: 18,93 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 34,57 TL
Motorin fiyatı: 37,61 TL
LPG fiyatı: 18,89 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 35,42 TL
Motorin fiyatı: 38,49 TL
LPG fiyatı: 18,71 TL
Adana
Benzin fiyatı: 35,74 TL
Motorin fiyatı: 38,76 TL
LPG fiyatı: 18,33 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 35,76 TL
Motorin fiyatı: 38,81 TL
LPG fiyatı: 18,56 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 35,89 TL
Motorin fiyatı: 38,94 TL
LPG fiyatı: 18,89 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 35,48 TL
Motorin fiyatı: 38,51 TL
LPG fiyatı: 18,76 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 35,50 TL
Motorin fiyatı: 38,59 TL
LPG fiyatı: 18,78 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 35,96 TL
Motorin fiyatı: 38,92 TL
LPG fiyatı: 18,40 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 35,40 TL
Motorin fiyatı: 38,49 TL
LPG fiyatı: 18,46 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 35,58 TL
Motorin fiyatı: 38,61 TL
LPG fiyatı: 18,20 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 35,74 TL
Motorin fiyatı: 38,79 TL
LPG fiyatı: 18,36 TL
Kars
Benzin fiyatı: 35,85 TL
Motorin fiyatı: 38,90 TL
LPG fiyatı: 18,81 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 35,58 TL
Motorin fiyatı: 38,61 TL
LPG fiyatı: 18,75 TL
Rize
Benzin fiyatı: 35,62 TL
Motorin fiyatı: 38,67 TL
LPG fiyatı: 19,10 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 35,71 TL
Motorin fiyatı: 38,82 TL
LPG fiyatı: 19,15 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 35,59 TL
Motorin fiyatı: 38,66 TL
LPG fiyatı: 18,78 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol