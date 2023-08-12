Motorinin ardından benzine de dev zam geliyor

Seçimlerin ardından zamla yatıp zamla kalkmaya devam ediyoruz... Dün motorine gelen 1 TL 80 Kuruşluk zammın ardından şimdi de benzinin litre fiyatına bir dev zam daha göründü... Yeni hafta yine dev bir zamla başlayacak...

Seçimlerin ardından zamsız güne başlayamaz hale gelen Türkiye yeni haftaya yine yeni bir akaryakıt zammıyla başlayacak.

Bir yandan döviz kuru diğer yandan brent petrol derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan ÖTV düzenlemesinin ardından zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarına bir büyük zam daha geliyor.

Son olarak dün ( 11 Ağustos Cuma ) itibariyle geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 TL 80 Kuruşluk bir zam daha gelmişti. Gerçekleşen zammın ardından benzin ve motorin makası da yeniden açılmış oldu.

Ancak akaryakıt ürünlerine zam yağmuru bitmiyor, bitmek bilmiyor...

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre benzine 15 Ağustos Salı günü itibariyle 1,30 ila 1,55 TL arasında zam geleceği öğrenildi.

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

İşte güncel akaryakıt fiyatları

12 Ağustos Cumartesi itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:



Adana

Benzin fiyatı: 37,13 TL

Motorin fiyatı: 39,25 TL

LPG fiyatı: 16,07 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 37,12 TL

Motorin fiyatı: 39,34 TL

LPG fiyatı: 16,30 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 36,67 TL

Motorin fiyatı: 38,80 TL

LPG fiyatı: 16,67 TL



Antalya

Benzin fiyatı: 37,31 TL

Motorin fiyatı: 39,51 TL

LPG fiyatı: 16,63 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 36,87 TL

Motorin fiyatı: 39,06 TL

LPG fiyatı: 16,42 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 36,89 TL

Motorin fiyatı: 39,11 TL

LPG fiyatı: 16,30 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 37,34 TL

Motorin fiyatı: 39,51 TL

LPG fiyatı: 16,04 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 36,79 TL

Motorin fiyatı: 39,08 TL

LPG fiyatı: 16,40 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 36,79 TL

Motorin fiyatı: 39,16 TL

LPG fiyatı: 15,94 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 36,14 TL

Motorin fiyatı: 38,30 TL

LPG fiyatı: 16,63 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 36,78 TL

Motorin fiyatı: 38,97 TL

LPG fiyatı: 16,45 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 37,10 TL

Motorin fiyatı: 39,27 TL

LPG fiyatı: 16,10 TL

Kars

Benzin fiyatı: 37,16 TL

Motorin fiyatı: 39,46 TL

LPG fiyatı: 16,45 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 36,92 TL

Motorin fiyatı: 39,11 TL

LPG fiyatı: 16,48 TL

Rize

Benzin fiyatı: 36,951 TL

Motorin fiyatı: 39,24 TL

LPG fiyatı: 16,82 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 37,10 TL

Motorin fiyatı: 39,34 TL

LPG fiyatı: 16,68 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 36,91 TL

Motorin fiyatı: 39,21 TL

LPG fiyatı: 16,42 TL