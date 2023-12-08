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Motorinin ardından benzine de indirim geliyor

Motorinin ardından benzine de indirim geliyor
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Brent petrol fiyatlarındaki büyük geri çekilme sonrasında akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim motorin fiyatlarına yansımıştı. Motorin fiyatlarına dün ve bugün peş peşe gelen indirimlerin ardından bu gece yarısından sonra da benzine indirim geliyor. İşte beklenen indirim tutarı ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları....

HABER3COM

Brent Petrol fiyatları hızla geri çekilince tüm araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisine girmişti. Ancak yüzü gülen sadece dizel araç sahipleri oldu. Motorine dün gelen 1,34 TL'lik indirimin ardından bugün itibariyle ( 8 Aralık Cuma ) motorine 88 Kuruşluk bir indirim daha geldi. Böylece motorin fiyatları 24 saatte 2 TL 22 Kuruş ucuzlamış oldu.

Ancak indirimin sadece motorin fiyatlarına gelmesi, benzin ve LPG'de fiyat değişikliği olmamasına araç sahipleri tepki göstermişti.

Benzin fiyatları için beklenen indirim haberi geldi. Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ( 9 Aralık Cumartesi itibariyle ) benzinin litre fiyatına 1 lira 62 kuruş indirim gelecek.

Dev ÖTV zammı bekleniyor

Ancak araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürecek. Ocak ayında akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı gelecek. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yeni yılda akaryakıttan alınan ÖTV tutarına en az yüzde 25 zam yapılacağını söyledi. Bingöl, ''Bu artış da bu ürünlerin satış fiyatına zam olarak yansıyacaktır'' dedi.  

Brent petrol fiyatları neden düşüyor?

Petrol fiyatları, ABD'nin ihracat artışı ve OPEC+'nın planladığı üretim kesintilerini karşılayıp karşılayamayacağına dair şüphelerin arz fazlası endişelerini artırmasıyla dört günlük düşüşün ardından sakinleşti. Brent petrol 4 gündür yüzde 7'den fazla düşüş yaşadıktan sonra varil başına 77 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü 72 dolar seviyelerinde yer aldı.
 

Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

8 Aralık Cuma günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Ankara
Benzin fiyatı: 35,30 TL
Motorin fiyatı: 36,08 TL
LPG fiyatı: 18,93 TL 

İstanbul
Benzin fiyatı: 34,60 TL
Motorin fiyatı: 35,43 TL 
LPG fiyatı: 18,89 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 35,47 TL 
Motorin fiyatı: 36,33 TL
LPG fiyatı: 18,71 TL

Adana
Benzin fiyatı: 35,79 TL
Motorin fiyatı: 36,56 TL
LPG fiyatı: 18,33 TL 

Adıyaman
Benzin fiyatı: 35,77 TL
Motorin fiyatı: 36,61 TL
LPG fiyatı: 18,56 TL 

Antalya
Benzin fiyatı: 35,99 TL
Motorin fiyatı: 36,83 TL
LPG fiyatı: 18,89 TL 

Aydın
Benzin fiyatı: 35,53 TL 
Motorin fiyatı:  36,36 TL
LPG fiyatı: 18,76 TL

Balıkesir
Benzin fiyatı: 35,55 TL 
Motorin fiyatı: 36,40 TL
LPG fiyatı: 18,78 TL

Diyarbakır
Benzin fiyatı: 35,98 TL
Motorin fiyatı:  36,78 TL
LPG fiyatı: 18,40 TL 

Edirne
Benzin fiyatı: 35,41 TL
Motorin fiyatı: 36,34 TL
LPG fiyatı: 18,46 TL 

Hatay
Benzin fiyatı: 35,61 TL
Motorin fiyatı: 36,45 TL
LPG fiyatı: 18,20 TL 

Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 35,75 TL 
Motorin fiyatı: 36,58 TL
LPG fiyatı: 18,36 TL 

Kars
Benzin fiyatı: 35,90 TL 
Motorin fiyatı: 36,75 TL
LPG fiyatı: 18,81 TL

Muğla
Benzin fiyatı:  35,60 TL 
Motorin fiyatı: 36,43 TL
LPG fiyatı: 18,75 TL

Rize
Benzin fiyatı: 35,66 TL 
Motorin fiyatı: 36,52 TL
LPG fiyatı: 19,10 TL

Sivas
Benzin fiyatı: 35,74 TL 
Motorin fiyatı: 36,62 TL
LPG fiyatı: 19,15 TL

Trabzon
Benzin fiyatı: 35,61 TL 
Motorin fiyatı: 36,51 TL
LPG fiyatı: 18,78 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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