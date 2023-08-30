MSB: 2 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK’lı teröristin Habur’da Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" ifadelerine yer verdi.
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