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  3. 21 Ocak 2021 10:33

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine yönelik ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

AA

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