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MSB: 6 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 6 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ve operasyonların sürdüğü belirtildi.

Etiketler milli savunma bakanlığı suriye terörist etkisiz
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