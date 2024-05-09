MSB açıkladı: Bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada, aralarında yöneticilerin de bulunduğu 108 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son bir haftada, aralarında yöneticilerin de bulunduğu 108 terörist etkisiz hale getirildi. MSB: "Son bir haftada hudutlarda 355 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 5’i terör örgütü mensubudur. 1.582 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 1 Ocak’tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 488’e yükselmiştir.