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MSB duyurdu: 16 kişi yakalandı

MSB duyurdu: 16 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 16 kişi yakalandığını duyurdu.

Yasa dışı yollarla Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yakalananlardan 8'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği bildirildi.

Etiketler msb duyuru yasak
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