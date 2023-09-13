MSB duyurdu: 16 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 16 kişi yakalandığını duyurdu.

Yasa dışı yollarla Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yakalananlardan 8'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği bildirildi.