MSB duyurdu: 3 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde örgütten kaçan 3 PKK’lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu” ifadeleri kullanıldı.
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