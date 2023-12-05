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MSB duyurdu: 3 terörist teslim oldu

MSB duyurdu: 3 terörist teslim oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde örgütten kaçan 3 PKK’lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu” ifadeleri kullanıldı.

Etiketler msb terör terörist
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