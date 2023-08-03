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MSB duyurdu! Kışlada o yasak kaldırıldı

MSB duyurdu! Kışlada o yasak kaldırıldı
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Milli Savunma Bakanlığı, vatani görevini yapan askerlerin sivil hayatta kullandıkları GSM hatlarını artık kışlalarda kullanabileceklerini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, askerlerin sivil hayatta kullandıkları GSM hatlarını artık kısıtlı özellikteki telefonlarla kışlalarda da kullanabileceklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatani görevlerini yaparken Askercell ve Askerfone gibi kısıtlandırılmış GSM hattı kullanan Mehmetçiklerimiz için önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.

Silahaltına alınmadan önce Askercell ve Askerfone kısıtlı hatlarını kullanacak gençlerimizin ödeyecekleri maliyetten tasarruf edilmesi maksadıyla çalışma başlatılmıştır.

Bu kapsamda; Vergi muafiyeti için mevzuat değişikliği çalışmaları tamamlanıncaya kadar gençlerimizin sivil hayatta kullandıkları GSM hatlarını kısıtlı özellikteki telefonları ile kışlalarda da kullanabilmelerine imkan sağlanmıştır.

Bunun için; Gençlerimiz sivil hayatta kullandıkları GSM hatlarını ilgili GSM bayilerine müracaat ederek ücretsiz şekilde hatta dönüştürebilecekler.

Vatani görevlerini tamamladıklarında da aynı yöntemle kısıtlamayı kaldırtarak GSM hatlarını eski haline döndürebilecekler."

 

Etiketler msb milli savunma bakanlığı askerlik kışla telefon GSM hattı
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