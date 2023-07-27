MSB duyurdu! Teröristlere darbe üstüne darbe

Milli Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, son bir haftada 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, bakanlıkta son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayarak, "Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 1 Ocak'tan itibaren terörle mücadele harekatı bölgesinde 44'ü son 1 haftada olmak üzere 892 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 235 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Mehmetçik'in yurt içinde ve sınır ötesinde icra ettiği başarılı operasyonlarla çok sayıda sözde elebaşı etkisiz hale getirilirken yine büyük miktarda silah, mühimmat, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirilmiş, tespit edilen birçok mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Böylelikle hareket kabiliyeti bitme noktasına gelen terör örgütüne ağır darbe vurulmuştur, vurulmaya da devam edilmektedir" diye konuştu.

'2 BİN 900 ŞAHIS HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Yasa dışı geçişlere yönelik sınır güvenliği konusunda da çalışmaların etkin bir şekilde devam ettiğini belirten Aktürk, "Geçtiğimiz 1 hafta içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 193 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 15'i FETÖ mensubu olmak üzere 20'si teröristtir. 2 bin 900 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 258'e, bunlardan FETÖ mensubu olanların sayısı 216'ya, toplam terörist sayısı ise 326'ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 128 bin 812 olmuştur" dedi.

'TACİZ VE SALDIRIDA BULUNAN 30 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Aktürk, Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması adına çalışmalar yapılırken, bir yandan da operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verildiğini söyleyerek, "Son 1 haftada harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 2 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 30 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 81 olurken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 661'e ulaşmıştır" diye konuştu.

'KARADENİZ'İN REKABET ALANINA DÖNÜŞMEMESİ GEREKİYOR'

Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın da yakından takip edildiğini aktaran Aktürk, "Öncelikle ateşkes ve müteakiben kalıcı barışın sağlanması için etkin, kolaylaştırıcı rol üstlenmeye ve insani krizi hafifletmeye yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz. Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin devamına yönelik Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir. Küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesini temenni ediyoruz. Ayrıca; Karadeniz'in rekabet alanına dönüşmemesi, mevcut hassas güvenlik dengesinin 'Bölgesel Sahiplik' ilkesi çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

'685 SORTİ YAPILARAK YANGINLARA MÜDAHALE EDİLDİ'

TSK'nın, doğal afetlerle mücadelede kurumlara destek sağlamaya devam ettiğini söyleyen Aktürk, şunları söyledi: "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz tarafından oluşturulan 'Rezerv Güç' ile yangın söndürme çalışmalarına sağlanan destek aralıksız devam etmektedir. Bu çerçevede son 1 haftada silahlı kuvvetlerimize ait 4 uçak ve 40 helikopter ile farklı bölgelerdeki orman yangını söndürme çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 685 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir. Gelen anlık taleplere istinaden görevlendirmeler devam etmektedir."

'GEMİLERİMİZ TÜRKİYE'YE GÜVENLE GETİRİLECEKTİR'

Bakanlık kaynakları, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Rusya tarafından durdurulmasının ardından, Ukrayna tarafından yeni gemi gelmediğini bildirdi. Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemileri olup olmadığına yönelik soru üzerine ise kaynaklar, "Bayrağı, sahibi veya şirketi Türk olan ticari gemilerimizin emniyetli şekilde ülkemize getirilmesi için Ticaret Bakanlığı'mız ve ilgili paydaşlarımızla koordineli olarak hem Ukrayna hem Rusya taraflarıyla görüşmelerimiz sürüyor. En emniyetli ve en güvenli zaman takip ediliyor. Söz konusu şartlar oluştuğunda gemilerimiz Türkiye'ye güvenle getirilecektir" cevabını verdi.

DHA