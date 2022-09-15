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MSB: Pençe-Kilit'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe-Kilit'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.

Etiketler tsk mehmetçik pençe kilit harekatı
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