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Muğla açıklarında 88 göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 88 göçmen kurtarıldı
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Datça ve Marmaris'te Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 88 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde göçmenlere zulmü devam ediyor.

Muğla’nın Datça ve Marmaris ilçelerinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları latik botlarla Yunanistan'a çıkmaya çalışan göçmenleri geri itti.

DHA'nın haberine göre Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 77 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlara alınarak kurtarıldı.

2 kaçakçı gözaltına alındı
Marmaris açıklarında kurtarılan düzensiz göçmenler içinde 2 göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şahıs da yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde yine Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Etiketler göçmen kaçak göçmen
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