Muğla açıklarında deprem
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Muğla açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.17'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kısa süreli paniğe neden olan depremin derinliği yerin 12.74 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 5, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [137.23 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-03-05
Saat:16:17:51 TSİ
Enlem:35.45778 N
Boylam:27.42583 E
Derinlik:12.74 km
Detay:https://t.co/ZS6t8F5JCT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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