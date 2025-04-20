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Muğla açıklarında deprem

Muğla açıklarında deprem
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AFAD, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Saat 11.32 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Muğla'nın Bodrum ilçesine 143 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

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Etiketler  Muğla deprem Bodrum AFAD son depremler
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