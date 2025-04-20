Muğla açıklarında deprem

Çanakkale Boğazı kapatıldı

30 yıldır nisan yağmurunu depolayıp şifa niyetine içiyor

Özel hastanelerde planlı sezaryen doğum yasaklandı

Yeni haftada nisan yağmurları geri dönüyor

Burası Teksas değil, İstanbul: ATM'de onu gören polisi aradı

Bülent Arınç'tan dikkat çeken İmamoğlu yorumu

İstanbul'da durdurulan araçta 2'si zehirli 3 yılan ele geçirildi

2024'te en çok artan suç türleri belli oldu

CHP'nin Filistin yürüyüşüne polis müdahalesi

Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü

Bu altın başka altın: Yastık altı için değil, yemek için!

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TFF üyesi deplasmana gitti, sinkaflı paylaşımı olay yarattı

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ORC'den yeni genel seçim anketi: Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır?

Hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Ayşe Barım için resmi açıklama

Bakan Yerlikaya el konulan sürücü belgesi sayısını açıkladı