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Muğla’da 7 bin 880 şişe sahte içki ele geçirildi

Muğla’da 7 bin 880 şişe sahte içki ele geçirildi
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 7 bin 880 şişe sahte içki ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük Mahallesi'nde V.K. isimli şahsa ait bir depo içerisinde sahte içki bulunduğu bilgisine ulaştı. Polisin depoya düzenlediği operasyonda 7 bin 880 şişe sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan V.K. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Etiketler sahte içki muğla operasyon
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