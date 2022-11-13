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Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'da korkutan deprem!
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Muğla'nın Datça ilçesinde saat 05.08'de deprem meydana geldi. Kısa süreli panik yaratan depremin büyüklüğünü AFAD 4.7 olarak duyurdu.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4.7. Depremin yerin 78 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise söz konusu depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

Etiketler deprem muğla
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