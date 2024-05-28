Üç Avrupa ülkesi daha Filistin devletini tanıdı

İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin devletini resmi olarak tanıdı. Basın toplantısı düzenleyen İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, barış ve adalet vurgusu yaptı.

İspanya, 1967 sınırlarını kapsayacak şekilde Filistin devletini resmi olarak tanıdı.

Başkent Madrid’de bulunan Moncloa Sarayı’nda basın toplantısı düzenleyen İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, "İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız. Filistin devleti, başkenti doğu Kudüs olan ve Batı Şeria ve Gazze’ye koridor ile bağlanmalıdır ve Filistin Ulusal Yönetiminin meşru hükümeti atında birleşmelidir” açıklamasını yaptı.

"KARARIMIZ ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN"

Bu kararlarının uluslararası hukuka uygun olduğunu vurgulayan Sánchez, 'barış ve adalet' vurgusu yaparken iki devletli çözüme odaklanacaklarını belirti:

"Önceliğimiz Gazze'de olup bitenlere son vermek ve geçişleri insani yardıma açmaktır, bundan sonra çabalarımızı iki devletli çözüme odaklayacağız. Bugünkü Filistin'i tanıma kararımız uluslararası hukuka uygundur ve bir barış konferansı düzenlemek için Arap ülkeleriyle birlikte çalışacağız.

Filistin devletinin tanınması sadece tarihi bir adalet meselesi değil, aynı zamanda hepimizin amacı barışı tesis etmek. Barışa giden tek yol, İsrail devleti ile birlikte yaşayan Filistin devletinin kurulmasıdır.”

İSRAİL İLE İLİŞKİ VURGUSU

Sanchez ayrıca, İspanya’nın Filistin’i tanımasının, 'dost bir ülke' olarak gördüğü ve 'mümkün olan en güçlü ilişkiyi geliştirmek' istediği İsrail ile ilişkilerini tehlikeye atmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İspanya'da Meclis, Kasım 2014'te Filistin devletinin tanınması yönünde karar almıştı.

NORVEÇ VE İRLANDA'DAN AÇIKLAMA

İspanya'nın ardından Norveç de Filistin devletini resmen tanıdığını açıkladı. Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığı bu "özel günü" Norveç-Filistin ilişkileri açısından bir dönüm noktası olarak niteledi.

İki devletli çözüm konusunda İsrail’in "yapıcı taahhütte" bulunmamasını eleştiren Eide, ülkesinin "30 yılı aşkın süredir Filistin devletinin en güçlü savunucularından biri" olduğunu vurguladı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ile eş zamanlı olarak Filistin devletini tanıma kararı almış ve diğer Avrupalı devletlerin de Filistin devletini tanıma konusunda aynı adımı atmasını umduklarını bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Eide, Filistin'in Avrupalı devletler tarafından tanınmasının tek başına bu devletin varlığının "sürdürülebilir" olması için yeterli olmadığını belirterek, Filistin'i tanıma kararı ile 7 Ekim sonrası bölgedeki "kilit aktörler ile daha da geliştirilen" barış planını destekledikleri mesajını vermişti.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, 26 Mayıs'ta Brüksel'de ülkesinin Filistin devletini tanıdığını gösteren belgeleri Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'ya teslim etmişti.

Norveç'in ardından İrlanda da Filistin devletini resmen tanıdı.

FİLİSTİN'İ TANIYAN BM ÜYESİ SAYISI 145 OLDU

Norveç ve İrlanda da daha önce yaptıkları açıklamalarla 28 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyacaklarını duyurmuşlardı.

Böylece Filistin devletini tanıyan BM üyesi ülke sayısı 145'e yükseldi.

Filistin'i tanıyan ilk Batı Avrupa ülkesi İzlanda, AB ülkesi ise İsveç olmuştu.

NE OLMUŞTU?

İrlanda ve Norveç de İspanya ile birlikte Filistin'i tanıma kararı almıştı. Bu kararın ardından İsrail, bu üç ülkenin büyükelçilerini geri çağırarak kararı "terörizme ödül" olarak nitelendirmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, "Bu adım, Orta Doğu'da istikrarsızlığı körükleyecektir" demişti. Filistinli yetkililer ise bu kararı memnuniyetle karşılayarak Filistin halkının uzun süredir devam eden bağımsızlık mücadelesi için büyük bir zafer olarak nitelendirmişti.

Bu adımın, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırması bekleniyor. Slovenya ve Malta gibi diğer Avrupa Birliği ülkeleri de benzer adımlar atmayı planladıklarını duyurdu.