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Murat Bardakçı'dan Hamas için tepki çeken benzetme

Murat Bardakçı'dan Hamas için tepki çeken benzetme
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Fatih Altaylı'ya konuk olan Murat Bardakçı "Hamas'a terör örgütü demek, İstiklal Harbi'ne, Kuvayi Milliye'ye terör örgütü demekle eş değerdir" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube'da yaptığı Teke Tek Bilim programına gazeteci Murat Bardakçı konuk oldu.

Teke Tek Bilim programında 'Filistin topraklarını sattı mı?' başlığıyla yayınlanan bölümde konuşan Bardakçı’nın sözleri sosyal medyada gündem oldu. 

Bardakçı "Hamas'a terör örgütü demek, İstiklal Harbi'ne, Kuvayi Milliye'ye terör örgütü demekle eş değerdir" ifadelerini kullandıktan sonra Fatih Altaylı “Hiç alakası yok. Kuvayi Milliye sivil öldürdü mü?” sorusunu sordu.

Altaylı’nın sorusu üzerine Bardakçı ise "Bizde öyle bir yerleşim yoktu ki. Olsaydı öldürürdük biz de tabii ki. Ne yapacaksın?" şeklinde cevap verdi.

Etiketler murat bardakçı hamas fatih altaylı kurtuluş savaşı istiklal harbi kuvayi milliye
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