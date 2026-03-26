  MÜSİAD eski Başkanı ve AK Partili eski milletvekili gözaltında

Eski AK Parti Rize Milletvekili ve MÜSİAD kurucu isimlerinden Bayram Ali Bayramoğlu, Ankara’da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; Hotforex ve HFM-trade gibi platformlar üzerinden izinsiz kaldıraçlı alım-satım yapıldığı tespit edildi. Bayramoğlu’nun yetkilisi olduğu şirketlerin banka hesapları üzerinden yürütülen faaliyetler mercek altında.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yazılı başvurusuyla başlatılmış, bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin banka hesaplarını mercek altına alan ve usulsüzlük tespit eden İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirilmişti. Hotforex, hfm-trade ve hftrade uzantılı internet sitelerinin çeşitli şirketlerin banka hesaplarıyla izinsiz şekilde kaldıraçlı alım satım yaptığı belirlenirken, sitelerin Türkiye'deki kişilere yetkisiz ve izinsiz aracılık yaptığı da tespit edilmişti.

MÜSİAD eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu adliyeye sevk edildi

Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında dün İstanbul, Ankara ve Muğla'da başlatılan eş zamanlı operasyonda, eski Rize milletvekili ve MÜSİAD eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Bir dönem MÜSİAD Kurucu Üyesi ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı da olan Bayramoğlu ve beraberindeki diğer şüpheliler, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde ifade verdi. Dün Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen Bayram Ali Bayramoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, bu sabah erken saatlerde soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Eski Rize Milletvekili ve MÜSİAD eski başkanı Bayramoğlu'nun yetkilisi olduğu şirketlerin çalışanlarının usulsüz faaliyetleri nedeniyle Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

Bu Haberleri Kaçırma...

Genç hemşirenin feci ölümü: Doktor sevgilisi gözaltına alındı
Genç hemşirenin feci ölümü: Doktor sevgilisi gözaltına alındı
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Türkiye'de asırlar öncesine ait altın işlemeli tılsım kitabı ele geçirildi
Türkiye'de asırlar öncesine ait altın işlemeli tılsım kitabı ele geçirildi
İstanbul'da 21 ilçede elektrik kesintisi: 9 saat sürecek
İstanbul'da 21 ilçede elektrik kesintisi: 9 saat sürecek
İlkokulda çocukların eğlencesi kabusa dönüştü: 30 öğrenci hastanelik oldu
İlkokulda çocukların eğlencesi kabusa dönüştü: 30 öğrenci hastanelik oldu
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntüler
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntüler
Sakarya'da akılalmaz olay: Dev gölet aniden yok oldu; balıklar ortada kaldı, sular 1 km öteden çıktı
Sakarya'da akılalmaz olay: Dev gölet aniden yok oldu; balıklar ortada kaldı, sular 1 km öteden çıktı
Bir gıda skandalı daha... Tam 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi!
Bir gıda skandalı daha... Tam 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir tarafta yağmur diğer tarafta kar... Hafta sonunun hava durumu belli oldu! Bir tarafta yağmur diğer tarafta kar... Hafta sonunun hava durumu belli oldu! Trafik denetlemesinde ilginç anlar: Önce kaçtı, sonra geri gelip ihbarda bulundu Trafik denetlemesinde ilginç anlar: Önce kaçtı, sonra geri gelip ihbarda bulundu Sosyal medya fenomeni genç kadın Osmangazi Köprüsü'nde intihar etti Sosyal medya fenomeni genç kadın Osmangazi Köprüsü'nde intihar etti Feribota giriş yapmak isteyen yolcu otobüsü nehre uçtu! Facia saniye saniye kamerada Feribota giriş yapmak isteyen yolcu otobüsü nehre uçtu! Facia saniye saniye kamerada İstanbul'da trafik magandası terörü: Yol kesip sürücüye tokat attı! İstanbul'da trafik magandası terörü: Yol kesip sürücüye tokat attı! Akaryakıttaki indirimler sürüyor! Bu sefer tam 5 TL 44 Kuruş indirim geliyor! Akaryakıttaki indirimler sürüyor! Bu sefer tam 5 TL 44 Kuruş indirim geliyor! Çipli kimliği olmayan bu saatler arasında, havale, EFT veya kredi kartından nakit çekim yapamayacak! Çipli kimliği olmayan bu saatler arasında, havale, EFT veya kredi kartından nakit çekim yapamayacak! Trans doktor ikinci kez doktorluktan men edildi! Trans doktor ikinci kez doktorluktan men edildi! Bir gıda skandalı daha... Tam 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi! Bir gıda skandalı daha... Tam 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi! İstanbul Boğazı açıklarında Türk tankerine insansız deniz aracıyla vuruldu İstanbul Boğazı açıklarında Türk tankerine insansız deniz aracıyla vuruldu
İstanbul Boğazı'nda Kurtlar Vadisi'nin de çekildiği ünlü Abud Efendi Yalısı satılıyor! İstanbul Boğazı'nda Kurtlar Vadisi'nin de çekildiği ünlü Abud Efendi Yalısı satılıyor! Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan kademeli emeklilik bombası Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan kademeli emeklilik bombası İran'dan sosyal medyayı sallayan video: Özgürlük Anıtı yerle bir edildi! İran'dan sosyal medyayı sallayan video: Özgürlük Anıtı yerle bir edildi! İstanbul'da ''kız meselesi'' cinayeti... 19 yaşındaki bir genç öldürüldü, iddialar kan dondurdu! İstanbul'da ''kız meselesi'' cinayeti... 19 yaşındaki bir genç öldürüldü, iddialar kan dondurdu! Köpekten kaçarken kamyonetin altında kalan minik çocuğa 10 milyon TL tazminat ödenecek! Köpekten kaçarken kamyonetin altında kalan minik çocuğa 10 milyon TL tazminat ödenecek! Araç piyasasında ikinci elin kalbi bu ilimizde atıyor! Araç piyasasında ikinci elin kalbi bu ilimizde atıyor! Sakarya'da akılalmaz olay: Dev gölet aniden yok oldu; balıklar ortada kaldı, sular 1 km öteden çıktı Sakarya'da akılalmaz olay: Dev gölet aniden yok oldu; balıklar ortada kaldı, sular 1 km öteden çıktı Uyuşturucu baskınında jandarmayı şoke eden manzara Uyuşturucu baskınında jandarmayı şoke eden manzara TRT dizisinin dekorunu tarihi eser sanıp bir de üstüne tescillediler! TRT dizisinin dekorunu tarihi eser sanıp bir de üstüne tescillediler! Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun ''mutlu evliliğin sırrı'' açıklamasına tepki yağdı Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun ''mutlu evliliğin sırrı'' açıklamasına tepki yağdı