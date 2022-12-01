Nadir Kitap ve kitantik’e ''sehven'' kapatma kararı

Kitapçıların online satış yaptığı ‘Nadir Kitap’ ve ‘kitantik’ e-ticaret platformlarına dün akşam getirilen erişim engelinin ‘sehven’ verildiği ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda Ankara 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği kararla dün akşam saatlerinde ‘Nadir Kitap’ ve ‘kitantik’in sitelerine erişim engeli getirildi.

Adalet Bakanlığı’nın ücretsiz dağıtılan ‘Adalet İstatistikleri’ yayınlarının Nadir Kitap ve kitantik tarafından telif haklarını ihlal edecek ve hukuka aykırı şekilde satıldığını iddia ederek şikayette bulunması üzerine mahkeme ‘kişilik hakkı ihlali’ne karar vererek siteyi kapatıyor.

Nadir Kitap, Twitter hesabından bugün yaptığı paylaşımla mahkemenin erişim engelini ‘sehven’ verdiğini ve gerekli teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından sitenin yeniden açılacağını söyledi:

“Resmi bir kurumun yayınlamış olduğu bir kitabın satıştan kaldırılması yönünde alınan mahkeme kararı, ilgili ürün sayfalarına erişim engeli getirirken, sehven sitenin tümünü kapsayacak şekilde talep edilmiş ve uygulanmıştır. Yapılan girişimler sonucunda mahkeme, kararı tashih ederek site geneline uygulanan erişim yasağını kaldırmıştır. Kısa süre içinde tüm servis sağlayıcılar üzerinden erişim mümkün olacaktır.”

kitantik’e getirilen erişim engelinin de kaldırılacağı duyuruldu:

“İlgili mahkeme tekrar değerlendirme yaparak erişim engeli kararının ‘sehven’ verildiğini belirterek erişim engellemenin kaldırılmasına karar verdi. Teknik işlemlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Kısa sürede tekrar birlikteyiz.”