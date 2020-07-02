Nagehan Alçı'nın Tele 1 ve Halk TV yorumu sosyal medyayı salladı

RTÜK, Halk TV ve Tele 1'e 5'er günlük ekran karartma cezası verdi. Verilen karar tartışma yaratırken gazete Nagehan Alçı'nın konuyla ilgili yorumu sosyal medyada çok konuşuldu.

'HİÇBİR FAYDALARINI GÖRMÜYORUM'

HaberTürk gazetesi yazarı Alçı, bugünkü yazısında "Tel e1 ve Halk TV’nin memlekete hiçbir faydalarını görmüyorum; fakat elbette ifade özgürlüklerini sonuna kadar savunuyorum" düşüncesini dile getirdi.

SOSYAL MEDYDA TT OLDU

Alçı'nın bu yorumu olay olurken, Twitter'da trend topic oldu.

Çok sayıda kullanıcı Nagehan Alçı'yla ilgili paylaşımda bulundu.