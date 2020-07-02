  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 02 Temmuz 2020 16:47

Nagehan Alçı'nın Tele 1 ve Halk TV yorumu sosyal medyayı salladı

Gazeteci Nagehan Alçı, RTÜK'ün Tele 1 ve Halk TV'ye verdiği cezalarla ilgili olarak, "Tele 1 ve Halk TV’nin memlekete hiçbir faydalarını görmüyorum; fakat elbette ifade özgürlüklerini sonuna kadar savunuyorum" açıklamalarında bulundu.

Nagehan Alçı'nın Tele 1 ve Halk TV yorumu sosyal medyayı salladı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

RTÜK, Halk TV ve Tele 1'e 5'er günlük ekran karartma cezası verdi. Verilen karar tartışma yaratırken gazete Nagehan Alçı'nın konuyla ilgili yorumu sosyal medyada çok konuşuldu.

'HİÇBİR FAYDALARINI GÖRMÜYORUM'
HaberTürk gazetesi yazarı Alçı, bugünkü yazısında "Tel e1 ve Halk TV’nin memlekete hiçbir faydalarını görmüyorum; fakat elbette ifade özgürlüklerini sonuna kadar savunuyorum" düşüncesini dile getirdi.

SOSYAL MEDYDA TT OLDU
Alçı'nın bu yorumu olay olurken, Twitter'da trend topic oldu.

Çok sayıda kullanıcı Nagehan Alçı'yla ilgili paylaşımda bulundu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Nagehan Alçı , tele 1 , hal tv
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM