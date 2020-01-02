Nakliyeciler kamyonlarıyla 4 ilde yolları kapattı !

İstanbul’da TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkiinde kamyonlarıyla toplanan bir grup nakliyeci, Ankara istikametinde yolu kapattı. Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hafriyat kamyonları kural tanımıyorEkipler korna çalan nakliyecileri ikna ederek kısa süre sonra yolu trafiğe açtı. Otoyolda oluşan uzun araç kuyruğu, yolun açılmasından sonra normale döndü. Yeterli park alanlarının bulunmaması ve dijital takograf zorunluluğunu protesto ettiklerini belirten nakliyeciler yetkililerden çözüm yolu bulunmasını istedi.

ANKARA’DA DA YOL KAPATTILAR

Ankara’da yaklaşık 100 nakliyeci, TEM Otoyolu’nun Akıncı Gişeleri’nde toplandı. Şoförler, TIR ve kamyonlarla İstanbul yönünü ulaşıma kapattı. Jandarmanın uyarısına rağmen şoförler yolu açmadı. Bunun üzerine Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ile Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut gelerek, şoförlerle konuştu. İkna edilen nakliyeciler, araçlarını kaldırarak yolu ulaşıma açtı.

“BİZ AKILLI TELEFON KULLANMAYI BİLMİYORUZ”

Yeni düzenlenen uygulamaya tepki gösteren nakliyeci İsmail Özdemir, “Bu sistemin henüz altyapısı yok; ama bizden bu uygulamayı kullanmamızı istiyorlar. Hiç birimizin mail adresi yok, indirme makinemiz yok, e-devlet üzerinden yapılacak fatura sistemini bilmiyoruz. Bunlar bize anlatılmadan, öğretilmeden kanun olarak uygulanıyor. Biz buna karşıyız. Umarım yetkililer sesimizi duyar” dedi.

KIRIKKALE’DE KAYSERİ-ANKARA YOLUNU KAPATTILAR

Kırıkkale’de eylem yapan yaklaşık 50 nakliyeci de, Kayseri-Ankara karayolunu yaklaşık yarım saat trafiğe kapattı. Eylem nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Kırıkkale Emniyet Müdür Yardımcısı ve Trafik Şube Müdürü Hacı Ömer Aktürk, kamyoncularla görüştükten sonra karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Kırıkkale Kamyoncular Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Özkılıç, eski takograflardan memnun olduklarını belirterek, “Bu yeni çıkan dijital takograflarda 4,5 saat yol, ardından ise 45 dakika dinlenme gösteriyor. Türkiye’de nakliye sektöründe 850 bin araç var, İstanbul yolunda kaç tane park yeri var” dedi.

NEVŞEHİR’DE YOL KAPATTILAR

Nevşehir’de de bir grup nakliyeci, Adnan Menderes Terminali ve Çardak Yolu’nu trafiğe kapatarak yeni uygulamaya tepki gösterdi. Yaklaşık 1 saat süren eylemin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.