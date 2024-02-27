Ne simit ne de kokoreç: Erdal Beşikçioğlu tüm salona bakın ne ısmarladı?

CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, Oğuzhan Uğur’un hazırlayıp sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programında tüm salona Aspava ısmarladı.

CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu.

Programa katılanların salondaki seyircilere yemek ısmarlaması gelenek haline gelirken, Ankara'da çekilen programın bu bölümünde Erdal Beşikçioğlu ise tüm salona Ankara’nın meşhur yemeği Aspava ısmarladı.

Henüz yayınlamayan programdan bir kesit paylaşan Oğuzhan Uğur'un, "Erdal Bey bu para nereden geliyor" demesi ise salonu güldürdü.

Uğur paylaştığı videoda, "Mevzular Açık Mikrofon Ankara'da şu an. Konuğumuz Sayın Erdal Beşikçioğlu. Salona bu zamana kadar simit ısmarlandı, kokoreç ısmarlandı bildiğiniz gibi. Sayın Erdal Beşikçioğlu dedi ki, 'Ben bütün salona Ankara'da olduğumuz için Aspava ısmarlıyorum.' Erdal Bey bu para nereden geliyor?" dedi.

Uğur'un bu sözleri salonda alkış ve kahkahalarla karşılandı.

Geçen sene programa katılan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, yayının uzun sürmesinden sonra, "Oğuzhan buraya kokoreç getirsek de yesek hep birlikte" sözüyle salona kokoreç ısmarlamış, daha sonra programa katılan TİP üyeleri de tüm salona simit ısmarlamıştı.