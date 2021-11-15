Nefes borusuna kaçan leblebi öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 56 yaşındaki bir kişi, nefes borusuna kaçan leblebi nedeniyle yaşamını yitirdi.

İnegöl ilçesinde, Şenel A. Evinin oturma odasında leblebi yediği sırada birden fenalaştı. Nefes borusuna leblebi kaçan A. bir anda yere düşerek bayıldı. Şenel A.’nın nefes borusuna kaçan leblebiyi çıkaramayan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından A., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şenel A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenazesi hastane morga kaldırılan A., savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA