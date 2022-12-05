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Netflix’te büyük skandal! Türkiye'yi Ermenistan'a kattılar

Netflix’te büyük skandal! Türkiye'yi Ermenistan'a kattılar
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Dijital yayın platformu Netflix’te yayınlanmaya başlanan 'Pepsi, Where's My Jet' isimli dizinin ilk bölümünde yer alan bir dünya haritasında Türkiye topraklarının bir kısmı Ermenistan topraklarına aitmiş gibi gösterildi.

Netflix’in yeni yapımındaki skandal Türkiye haritası büyük tepkilere yol açtı.

Platformda yeni gösterime başlayan 'Pepsi, Where's My Jet' (Pepsi, Jetim Nerede?) adlı dizi geçtiğimiz günlerde yayına girdi. Dizide, 20 yaşındaki bir gencin Pepsi çekilişine katılarak jet kazanmak istemesi ve bu doğrultudaki hukuk mücadelesi gösterildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde hukuk derslerinde gösterilen “çekiliş için hukuk mücadelesi” konusu dizide temel konu olarak işlendi.

Dizi yayınlanan ilk bölümündeki bir sahneyle büyük bir skandala imza attı. Sosyal medyada Türk izleyicilerden büyük tepki çeken sahnede Türkiye toprakları bölünmüş gösterildi.

Netflix’te daha önce de benzer bir skandal gerçekleşmişti. 'The SPY' isimli dizide yine Türkiye toprakları bölünmüştü

Ayrıca Netflix’te yayınlanan ‘İkinci Dünya Savaşı’nın En Önemli Olayları’ isimli belgeselde de Türkiye topraklarının bir kısmı Ermenistan’a ait olarak gösteriliyordu.

Etiketler netflix skandal Türkiye harita ermenistan
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