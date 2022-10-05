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  3. Nevşin Mengü'den şeriat çıkışı: ''Oldu olacak şeriat getirilsin, samimiyetten coşalım''

Nevşin Mengü'den şeriat çıkışı: ''Oldu olacak şeriat getirilsin, samimiyetten coşalım''

Nevşin Mengü'den şeriat çıkışı: ''Oldu olacak şeriat getirilsin, samimiyetten coşalım''

Gazeteci Nevşin Mengü, CHP'nin 'başörtüsü' hamlesi üzerine Tekke ve Zaviyeler Kanunu'nda da değişikliğe gidilmesi isteğinin dile getirildiğini belirtip "Oldu olacak samimi görünelim diye şeriat getirilsin" dedi.

CHP'nin "kamuda başörtüsüne yasal güvence"yi amaçlayan yasa teklifi üzerine Gazeteci Nevşin Mengü de tepkisini dile getirdi.

Youtube üzerinden yaptığı yayında  "Yarın 'AKP gelin Anayasayı değiştirelim' derse ne olacak? Çoklu hukuk falan çıkarsa ne yapacak CHP? Bu hamleyi anlamakta zorlandım" diyen Mengü, şöyle devam etti: 

"Ama çok beğenenler var. Türkiye'nin muhafazakar kalemlerinden Tarık Çelenk mesela. 'Çok mükemmel, süper bir hamle. Hatta Tekke ve Zaviyeler Kanunu'nu da değiştirtsin. Bu meseleyi de çözerse tüm muhafazakar seçmen kucaklar' demiş."

Mengü, CHP'ye Çelenk'in bu beklentisi üzerinden tepkisini şu ifadelerle ifade etti:

"Oldu olacak samimi görünelim diye şeriat getirilsin. Yasa teklifi getirilsin, 'şeri kanunlar da isteyenler için geçerlidir, yeni mahkemeler kurulabilir' diye. Samimiyetten coşalım. Ben CHP'nin burada tehlikeli bir çizgi üzerinde yürümeye başladığını düşünüyorum."

Etiketler şeriat nevşin mengü chp teklif başörtüsü teklifi
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