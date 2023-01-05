Niğde'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı

Niğde'de özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu oluşan kazada 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Niğde'deki kaza akşam saatlerinde merkeze bağlı Atatürk Bulvarı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsü kavşağında meydana geldi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

H.B. yönetimindeki özel halk otobüsü, R.B.'nin kullandığı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3'ü ağır 16 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor.