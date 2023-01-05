  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Niğde'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı

Niğde'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı

Niğde'de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı
Güncelleme:

Niğde'de özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu oluşan kazada 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Niğde'deki kaza akşam saatlerinde merkeze bağlı Atatürk Bulvarı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsü kavşağında meydana geldi.

EKİPLER SEFERBER OLDU
H.B. yönetimindeki özel halk otobüsü, R.B.'nin kullandığı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3'ü ağır 16 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor. 

Etiketler niğde trafik kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'dan seçim tarihi ve sürpriz Esad açıklaması
Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Fırında iğrenç görüntü! Gören telefonuna sarıldı
Bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı
Belediye başkanına Erdoğan'a hakaretten hapis cezası
Müge Anlı canlı yayında mide bulandıran mesajları okudu
Sokak ortasında dehşet anları! Yere düşen polisi böyle bıçakladı
Cinsellik araştırması açıklandı: Beyler kusura bakmayın, sınıfta kaldınız!
Müjde dediler ama... Milyonlarca emeklinin 21 yıllık kaybı hesaplandı
Memur ve emekli zammı ile ilgili bomba iddia: Yüzde 35-40'lara çıkabilir