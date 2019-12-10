Nihal Olçok'tan dava yanıtı: ''Bak o zaman gerçekten kızarım''

Eski eşinin soyadını kullanmasıyla gündeme gelen Nihal Olçok, Türkiye Gündemi'nden Müşerref Seçkin'e konuştu.

Seçkin'in yazısı şöyle:

"Nihal Olçok'la bir kez röportaj yaptım, bir iki kez de sohbet ettim Sağlık durumum geniş çaplı bir röportaj yapmaya izin vermedi ancak gözlemlerim bana bunu yansıtma izni verdi.

Nihal Olçok, veya Süleymanoğlu, herşeyden önce hala çok acı çeken bir kadın.

Acısı hafiflememiş. Ses tonunun yüksekliği ve sertliğinize ilişkin eleştiriler doğru olabilir, ama her konuşmamda çektiği acıyı ve dolan gözleri gördüm.

Hiç de rol yapmıyordu, bunca yıllık gazetecilikte bunu farkedebilirim.

Soyadı meselesine gelince, "Benim soyadım daha tanınmış (Süleymanoğlu)" demeye getiriliyor ama kırılmış yani.

Soruyorum, "ya dava açarlarsa?"

"Bak o zaman gerçekten kızarım." yanıtını veriyor.

Mücadeleci kadın, hakikaten ciddi bir mahkeme olur. Eğer Olçok ailesi soyadı davası açarsa.

Sadece Davutoğlu parti çalışmaları ve Olçok ailesi sürtüşmesi ve sosyal medya değil, Olçok çok ciddi bir 15 temmuz mahkemeleri takipçisi. Birine beraber gidecektik, olmadı."