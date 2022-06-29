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Nihal Olçok'un acı günü

Nihal Olçok'un acı günü

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimi sırasında eşi ve oğlunu kaybeden Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Olçok'un babası Fahrettin Süleymanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Olçok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada babası Fahrettin Süleymanoğlu'nun vefat ettiğini duyurdu.

15 Temmuz 2016'da, Köprü'de darbeciler tarafından damadı Erol Olçok ve torunu Tayyip Olçok'un öldürülmesinin ardından kansere yakalanan Süleymanoğlu'nun tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi

CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDU

Süleymanoğlu'nun cenazesinin ikindi namazına müteakip Cenazesi Fatih Murat Paşa Camii'nden kaldırılacağı belirtildi.

Etiketler Nihal Olçok gelecek partisi vefat
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