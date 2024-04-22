Nisan ayında kavrulacağız: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu tahmin haritalarını yayınladı. Sıcaklıkların bazı bölgelerde mevsim normallerinin 10-15 derece üzerine çıkması beklenirken pek çok ilimiz için de yağış uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi ve hafta boyunca Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 10 ila 15 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklarının İstanbul , Edirne ve Kırklareli 24-26, Tekirdağ 23-25, Sakarya 28-32, Kocaeli 26-30, Yalova 24-27 derece aralıklarında olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

BAKANLIK SAAT VERDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da Meteoroloji Genel Müdürlüğünü'nün hava tahmin raporuna göre hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve yaşlıların başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamaları istendi.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri, Manisa ve Antalya’nın kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren toz taşınımı bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren toz taşınımı bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren toz taşınımı bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. .

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

22-28 Nisan tarihleri arası hava tahminleri

Haritalarla 5 günlük hava tahminleri