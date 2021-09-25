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Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olay yanıt

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olay yanıt

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, Erdoğan’ın BM davetine “Cumhurbaşkanım benim sizin gibi uçağım yok, her yere gidemem” diye yanıt verdiğini söyledi.

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Teknofest’in gerçekleştirildiği Atatürk Havalimanı’na geldi. Prof. Dr. Sancar, burada Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin mezuniyet töreni öncesi soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini Birleşmiş Milletler’e davet ettiğini belirten Sancar, “Cumhurbaşkanımız bana çok değer veriyor. Bütün etkinliklere davet ediyor. Hatta Birleşmiş Milletler’e davet etmişti. Ben de ‘Cumhurbaşkanım benim sizin gibi uçağım yok, her yere gidemem. Ancak TEKNOFEST’te kesin geleceğim ve sizinle ödüllüleri vermeye katılacağım’ dedim” şeklinde konuştu.

Gençlere de tavsiye de bulunan Prof. Dr. Sancar, “Çok çalışın. İşler yolunda gitmediğinde inatçı olun. Fatih Sultan Mehmet’in dediğin gibi ‘Ya o beni alır ya da ben onu alırım’ düşünceyle hareket edin ve son olarak memleket sevgisini unutmayın” ifadelerini kullandı.

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar: ''Hata yaptım''Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar: ''Hata yaptım''Dünya

 

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