Normalleşme haritası sonrası sosyal medyayı sallayan video

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan koronavirüs risk haritası sonrası birçok vatandaşın kafası karışırken film yazarı ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun konuyla ilgili paylaştığı video sosyal medyada viral oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerini paylaşmasının ardından herkesin kafası karıştı. Film yazarı ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun videosu ise sosyal medyayı salladı. Sağlık Bakanlığı'nın harita renklendirmesini ve yasakların kademeli olarak kaldırılmasını kimsenin anlamaması üzerine bir video çeken Sakallıoğlu "Bu akşam tüm evler" notu ile videoyu paylaştı. Sosyal medyada olay olan video kısa sürede yarım milyondan fazla görüntülenme aldı. Gerçek Gündem