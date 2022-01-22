O görüntü sosyal medyayı salladı: Gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sezen Aksu için tepki çeken sözleri için olay iddia

O Ses Türkiye birincisi belli oldu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı sosyal medyayı salladı

Altında sadece fiyatları değil, her şeyi değiştirecek kabus senaryosu