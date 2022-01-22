O görüntü sosyal medyayı salladı: Gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
Canlı yayında kullandığı ifadeler sonrası tepki çeken ve Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, adliyeye sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş, gece Sarıyer'deki evine giden polis tarafından gözaltına alındı.
Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Sedef emniyetteki işlemlerinin ardan saat 14.00 sıralarında adliyeye sevk edildi.
DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Gazetecilerin adliyeye girerken görüntülediği Sedef Kabaş'ın kelepçeli olmamasına rağmen ellerini ters kelepçeliymiş gibi arkaya götürmesi dikkat çekti.
Kabaş'ın bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol