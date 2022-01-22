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  3. O görüntü sosyal medyayı salladı: Gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi

O görüntü sosyal medyayı salladı: Gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi

O görüntü sosyal medyayı salladı: Gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi

Canlı yayında kullandığı ifadeler sonrası tepki çeken ve Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, adliyeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş, gece Sarıyer'deki evine giden polis tarafından gözaltına alındı.

Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sedef emniyetteki işlemlerinin ardan saat 14.00 sıralarında adliyeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındıCumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındıGüncel

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Gazetecilerin adliyeye girerken görüntülediği Sedef Kabaş'ın kelepçeli olmamasına rağmen ellerini ters kelepçeliymiş gibi arkaya götürmesi dikkat çekti.

Kabaş'ın bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler adliye sedef
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