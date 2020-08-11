O ilçede düğün, sünnet, nişan organizasyonları yasaklandı

Corona virüs önlemleri kapsamında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde nikah, sünnet, nişan, düğün gibi organizasyonlar belirli bir süre ile yasaklandı.

Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesinde corona virüs vakalarında ciddi artışlar yaşanması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vatandaşların bir araya geldiği nikah, sünnet, nişan, düğün gibi organizasyonlar 24 Ağustos tarihine kadar yasaklandı. Kurul kararında şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde vatandaşların maske ve sosyal izolasyon kurallarına riayet etmemeleri sonucu, corona virüs vakalarında ciddi artışlar yaşanmıştır. Vaka artışlarının önüne geçmek ve virüsün yayılma hızının kontrol altına alınması için 10.08.2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz Başkanlığında toplanmıştır. Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde vatandaşların toplu olarak bir araya gelebileceği ve salgının yayılmasına neden olabilecek her türlü sünnet, nişan, nikah, düğün gibi organizasyonların 10.08.2020 tarih ve saat 24.00’ten itibaren, 24.08.2020 saat 24.00’e kadar yasaklanmasına karar verilmiştir."

CORONA VİRÜSLÜ KADIN NİŞANA KATILDI

Geçen Haziran ayında, Tepecik Beldesi'nde düğün alışverişi öncesi iki aile arasında toplu olarak yenen yemeğin ardından corona virüs tespit edilen 9 kişiden bir kadının, daha sonra da başka bir akrabasının nişanına katıldığı ortaya çıktı. Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, pozitif vakanın temas etmiş olabileceği 45 kişiye Covid-19 testi yapıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 6 bina tedbir amacıyla karantinaya alındı.