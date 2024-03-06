O ilde uyuşturucu operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, emniyet güçleri tarafından 46 kişi gözaltına alındı.
Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenlendi.
Şüphelilere ait 47 adreste yapılan eş zamanlı aramada, 2 tabanca, 30 gram metamfetamin, 3 gram kenevir tohumu, 13 uyuşturucu hap ve 22 fişek ele geçirildi.
Operasyonda, 46 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol