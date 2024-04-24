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O ilde valilik uyardı: 3 güne dikkat

O ilde valilik uyardı: 3 güne dikkat
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Şırnak Valiliği, kent merkezinde 3 gün boyunca devam edecek ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan yüksek hava sıcaklarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, bugünden başlayarak hafta sonunu kadar devam edecek ve mevsim normalleri üzerinde 10 ila 15 derece üzerine çıkması beklenen hava sıcaklıklarının 25-29 derece olacağı tahmin edildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olan yaşlılarımız ve çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Etiketler valilik sıcaklık uyarı
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